Haluk Bilginer 70 yaşında! Doğum günü partisine ünlüler akın etti! Usta oyuncuya sürpriz kutlama: Muhteşem bir şeydi

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. 70 yaşına basan ünlü oyuncu, bu kez doğum günü partisiyle gündeme geldi. Ailesi ve arkadaşları, usta sanatçıya sürpriz bir yaş günü partisi organize etti. Ünlü isimlerin akın ettiği parti, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Haluk Bilginer'in doğum gününden kareler...
Şahsiyet, Ezel, Baba, Masum, Tatlı Hayat, Şeref Bey ve daha birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Haluk Bilginer, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.
47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçilen ünlü oyuncu, şimdi ise doğum günü partisiyle gündeme geldi.
Ailesi ve arkadaşları, usta sanatçıya sürpriz bir yaş günü partisi organize etti.