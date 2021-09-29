Halsey ile Alev Aydın’ın minik bebeğine bakın! Doğum gününde sürpriz yaptı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi işte Ender bebek...
Halsey ile Alev Aydın'ın minik bebeğine bakın! Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz temmuz ayında oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Halsey, doğum gününde takipçilerine bir sürpriz yaptı. ABD'li yıldız, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. Şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyaya damga vururken Ender bebek sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. İşte Halsey ile Alev Aydın'ın minik bebeği Ender Ridley...
29.09.2021 21:10
- Son Güncelleme: 29.09.2021 21:10
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini 14 Temmuz'da kucaklarına almıştı. Çift, oğullarına 'Ender Ridley' adını vermişti.
Bugün 29 yaşına giren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında sürpriz bir paylaşımda bulundu. ABD'li yıldız, Ender Ridley'in sevgilisinin kucağında çekilen fotoğraflarını yayınladı.