Halit Ergenç’in sadece bir yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle...

TANIŞMA HİKAYELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncunun eski eşi, yıllar önce Ayşe Arman'a verdiği bir röportajda "Halit Ergenç'le nasıl tanıştınız?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: "Foça'da sahilde balık yiyoruz, bir kız arkadaşımla. Halit de film çekiyormuş, "İlk Aşk", ekiple birlikte onlar da oradalar. Foça'nın meşhur bir Garson Mehmet'i vardır. Fırlamanın teki. Masaya geldi, 'Kızlar, Halit Abi, Halit Ergenç burada, sizinle tanışmak istiyor, çok ısrar etti, hayır diyemedim' dedi.