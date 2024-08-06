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Halit Ergenç’in ilk eşi de oyuncu çıktı! 14 yıllık eşi Bergüzar Korel’den önce meğer Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla...

Aliye, Babil, Muteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi dizilerde yer alan 54 yaşındaki Halit Ergenç, kariyerinin yanı sıra üç çocuğunun annesi Bergüzar Korel ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık gündem oldu. Hem kariyeri hem de özel hayatı hayranları tarafından yakından takip edilen oyuncunun, eski aşkları da merak edildi. 14 yıl önce Bergüzar Korel ile nikah masasına oturan Ergenç'in ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Ergenç'in ilk eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Halit Ergenç'in Arka Sokaklar ve Seksenler'de rol alan eski eşi kim...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 11:18 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 11:18
Halit Ergenç’in ilk eşi de oyuncu çıktı! 14 yıllık eşi Bergüzar Korel’den önce meğer Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla... 1

'Binbir Gece', 'Vatanım Sensin', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Aliye' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.

Halit Ergenç’in ilk eşi de oyuncu çıktı! 14 yıllık eşi Bergüzar Korel’den önce meğer Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla... 2

14 yıl önce nikah masasına oturduğu meslektaşı Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk babası Ergenç'in eski aşkları da merak konusu oldu.

Halit Ergenç’in ilk eşi de oyuncu çıktı! 14 yıllık eşi Bergüzar Korel’den önce meğer Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla... 3

Ünlü oyuncunun bir dönem Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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