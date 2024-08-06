Halit Ergenç’in ilk eşi de oyuncu çıktı! 14 yıllık eşi Bergüzar Korel’den önce meğer Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla...

Aliye, Babil, Muteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi dizilerde yer alan 54 yaşındaki Halit Ergenç, kariyerinin yanı sıra üç çocuğunun annesi Bergüzar Korel ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık gündem oldu. Hem kariyeri hem de özel hayatı hayranları tarafından yakından takip edilen oyuncunun, eski aşkları da merak edildi. 14 yıl önce Bergüzar Korel ile nikah masasına oturan Ergenç'in ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Ergenç'in ilk eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Halit Ergenç'in Arka Sokaklar ve Seksenler'de rol alan eski eşi kim...