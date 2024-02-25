Halit Ergenç’in ilk eşi Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızı çıktı! Meğer o da oyuncuymuş! 13 yıllık eşi Bergüzar Korel’den önce...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Halit Ergenç, özellikle 2009 yılında nikah masasına oturduğu eşi Bergüzar Korel ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Tuba Büyüküstün ile başrolünü paylaştığı yeni projesiyle gündemde olan ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Halit Ergenç hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Halit Ergenç'in kendisi gibi oyuncu olan ve Seksenler ile Arka Sokaklar gibi dizilerde rol alan eski eşi kimmiş...