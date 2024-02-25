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Halit Ergenç’in ilk eşi Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızı çıktı! Meğer o da oyuncuymuş! 13 yıllık eşi Bergüzar Korel’den önce...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Halit Ergenç, özellikle 2009 yılında nikah masasına oturduğu eşi Bergüzar Korel ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Tuba Büyüküstün ile başrolünü paylaştığı yeni projesiyle gündemde olan ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Halit Ergenç hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Halit Ergenç'in kendisi gibi oyuncu olan ve Seksenler ile Arka Sokaklar gibi dizilerde rol alan eski eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 16:30 Güncelleme 25 Şubat 2024, 16:30
Halit Ergenç’in ilk eşi Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızı çıktı! Meğer o da oyuncuymuş! 13 yıllık eşi Bergüzar Korel’den önce... 1

'Binbir Gece', 'Vatanım Sensin', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Aliye' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.

Halit Ergenç’in ilk eşi Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızı çıktı! Meğer o da oyuncuymuş! 13 yıllık eşi Bergüzar Korel’den önce... 2

13 yıl önce nikah masasına oturduğu meslektaşı Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk babası Ergenç'in eski aşkları da merak konusu oldu.

Halit Ergenç’in ilk eşi Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızı çıktı! Meğer o da oyuncuymuş! 13 yıllık eşi Bergüzar Korel’den önce... 3

Ünlü oyuncunun bir dönem Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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