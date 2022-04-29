Halit Ergenç’in eski eşi de ünlü bir oyuncu çıktı! Meğer Bergüzar Korel’in biricik eşi Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla...
Halit Ergenç'in eski eşi de ünlü bir oyuncu çıktı! Babil, Vatanım Sensin, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece ve Aliye gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Halit Ergenç hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. 2009 yılında nikah masasına oturduğu Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırmaya başlatıldı. Üç çocuk babası Ergenç'in özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun, eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. İşte Halit Ergenç'in Arka Sokaklar ve Seksenler gibi dizilerde rol alan eski eşi...
29.04.2022 23:45 - Son Güncelleme: 29.04.2022 23:45
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizilerinde birlikte rol aldığı meslektaşı Bergüzar Korel ile 2009 yılında nikah masasına oturdu ve bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu.
Bergüzar Korel ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan Halit Ergenç'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ergenç'in, bir dönem Arka Sokaklar ve Seksenler dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.