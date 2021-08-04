Halit Ergenç’in eski eşi de ünlü bir oyuncu çıktı! Duyan gören şaştı kaldı Arka Sokaklar, Seksenler...

Soysaldı, ayrılık nedenlerini ise şöyle açıklamıştı: 'Evliliğimizin 9'uncu ayında felaket bir şey oldu. Halit babasını kaybetti, sonrasında mutsuzluklar, ölümler, depresyonlar ve en son yeğeninin intiharı. Melis'in intiharı Halit'i yıktı. Ama nasıl bir depresyon... Sevdiğim adama destek olmaya çalışıyorum. Ama tarif edemeyeceğim kadar zor günler. Gerçi bu olaylarda bile birbirimize çok aşığız. Halit her gün tahtalara vuruyor, "Sana nazar değmesin" diyor. Fakat yavaş yavaş bütün bunları taşıyamamaya başladı. Zaten geçmişiyle kavgalıydı, hayatla da kavga ediyordu ve hırsını en yakınındakinden, en sevdiği, en güvendiği insandan, yani benden aldı'