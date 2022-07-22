Halit Ergenç’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Bergüzar Korel’in biricik eşi Sekseler ile Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...
'MasterChef Türkiye 2022' yarışmasına katılan Dilara Kavadar'ın 2006-2009 yılları arasında 'Binbir Gece' dizisinde, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'le birlikte kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı. Bunun üzerine başta Binbir Gece dizisinin eski bölümleri olmak üzere yapımın başrol oyuncuları Halit Ergenç ile Bergüzar Korel de gündem oldu. Dilara Kavadar ile gündeme gelen Halit Ergenç'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Bergüzar Korel ile evlilikleriyle parmak ısırtan Halit Ergenç'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Halit Ergenç'in Arka Sokaklar ve Seksenler'de rol alan eski eşi kimmiş...
22.07.2022 19:47 - Son Güncelleme: 22.07.2022 19:47
Zerda adlı dizideki Devran ve Aliye dizisindeki Sinan Karahan rolleri ile tanınan Halit Ergenç, Binbir Geve ve Muhteşem Yüzyıl dizilerindeki performanslarıyla da hafızalara kazındı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Halit Ergenç, 2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten üç çocuğu oldu.
Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, son olarak MasterChef Türkiye 2022 yarışmasına katılan Dilara Kavadar'ın 2006-2009 yılları arasında 'Binbir Gece' dizisinde rol almasının ortaya çıkmasıyla gündeme geldi.
Bergüzar Korel ile evlilikleriyle parmak ısırtan Halit Ergenç'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.