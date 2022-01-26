Halit Ergenç’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla...

İddialar hakkında henüz herhangi bir açıklama gelmezken Halit Ergenç'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ergenç'in bir dönem Arka Sokaklar ve Seksenler gibi yapımlarda rol alan meslektaşıyla evli olduğunu duyunca şaştı kaldı.