Halit Ergenç’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı meğer Arka Sokaklar ve Seksenler’in yıldızıyla...
Halit Ergenç'in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizilerinde birlikte rol aldığı Bergüzar Korel ile 2009 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten üç çocuk sahibi olan Halit Ergenç, ailesiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındığı iddialarıyla gündeme geldi. İddialar hakkında çiftten henüz herhangi bir açıklama gelmezken Halit Ergenç'in hayatı merak konusu oldu. Son olarak Babil dizisinde rol alan ve setlere ara verdiği bu dönemde Londra'da yaşamaya karar verdiği iddia edilen Ergenç hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Halit Ergenç'in Arka Sokaklar ve Seksenler gibi yapımlarda rol alan eski eşi...
26.01.2022 01:16
- Son Güncelleme: 26.01.2022 01:16
'Binbir Gece' ve 'Vatanım Sensin' dizilerinde birlikte rol alan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten üç çocukları olmuştu.
Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Halit Ergenç'in ailesiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındığı iddialarıyla gündeme geldi.
İddialar hakkında henüz herhangi bir açıklama gelmezken Halit Ergenç'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ergenç'in bir dönem Arka Sokaklar ve Seksenler gibi yapımlarda rol alan meslektaşıyla evli olduğunu duyunca şaştı kaldı.