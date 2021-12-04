Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızına bakın! Bergüzar Korel'in minik Leyla'yı uyuttuğu anlara ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan geldi
Bergüzar Korel'i minik Leyla'yı uyuttuğu anlara Esra Erol kayıtsız kalmadı! 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocukları Leyla'yı geçen ay kucaklarına almıştı. Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bergüzar Korel, Leyla adını verdiği minik kızı ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, kızını uyuttuğu anlara ait karelerini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun yakın dostu Esra Erol ise anne-kızın sevimli hallerine kayıtsız kalmadı ve yorumda bulundu. İşte Bergüzar Korel'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o paylaşımı...
04.12.2021 19:51
- Son Güncelleme: 04.12.2021 19:51
2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 3 Kasım'da üçüncü çocukları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
ESRA EROL KAYITSIZ KALMADI!
Oyuncunun yakın dostu Esra Erol ise anne-kızın sevimli hallerine kayıtsız kalmadı ve yorumda bulundu. Bergüzar Korel'in 'Baby Shower' partisine de katılan Erol, anne-kızın paylaşımına kalp emojisi ile karşılık verdi.