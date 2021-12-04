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Haberler Magazin Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızına bakın! Bergüzar Korel'in minik Leyla'yı uyuttuğu anlara ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan geldi

Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızına bakın! Bergüzar Korel'in minik Leyla'yı uyuttuğu anlara ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan geldi

Bergüzar Korel'i minik Leyla'yı uyuttuğu anlara Esra Erol kayıtsız kalmadı! 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocukları Leyla'yı geçen ay kucaklarına almıştı. Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bergüzar Korel, Leyla adını verdiği minik kızı ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, kızını uyuttuğu anlara ait karelerini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun yakın dostu Esra Erol ise anne-kızın sevimli hallerine kayıtsız kalmadı ve yorumda bulundu. İşte Bergüzar Korel'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o paylaşımı...

04.12.2021 19:51 - Son Güncelleme: 04.12.2021 19:51
Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızına bakın! Bergüzar Korel’in minik Leyla’yı uyuttuğu anlara ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan geldi

2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 3 Kasım'da üçüncü çocukları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

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Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızına bakın! Bergüzar Korel’in minik Leyla’yı uyuttuğu anlara ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan geldi

Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Korel, minik kızı Leyla ile yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızına bakın! Bergüzar Korel’in minik Leyla’yı uyuttuğu anlara ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan geldi

Geçen günlerde çocuklarıyla ev halini paylaşan Korel, bu kez Leyla'yı uyuttuğu anlara ait kareleri Instagram hesabında yayınladı.

Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızına bakın! Bergüzar Korel’in minik Leyla’yı uyuttuğu anlara ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan geldi

32 günlük bebeğini uyuttuğu anları yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızına bakın! Bergüzar Korel’in minik Leyla’yı uyuttuğu anlara ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan geldi

ESRA EROL KAYITSIZ KALMADI!
Oyuncunun yakın dostu Esra Erol ise anne-kızın sevimli hallerine kayıtsız kalmadı ve yorumda bulundu. Bergüzar Korel'in 'Baby Shower' partisine de katılan Erol, anne-kızın paylaşımına kalp emojisi ile karşılık verdi.

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