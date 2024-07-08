SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in oğlu Ali koca delikanlı oldu! 15 yıllık evliliğin ilk meyvesi! "Doğduğunda serçe parmağım kadar..."

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımı, "zaman ne çabuk geçiyor" dedirtti. Londra'da sakin bir hayat süren ve üç çocuk annesi olan Korel, büyük oğlu Ali ile verdiği pozla takipçilerini şaşırttı. Meğerse minik Ali, büyümüş de annesini boy olarak geçmiş!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 12:29 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 12:29
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğlu Ali koca delikanlı oldu! 15 yıllık evliliğin ilk meyvesi! Doğduğunda serçe parmağım kadar... 1

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç, 15 yıllık evlilikleri ve üç çocuklarıyla sanat dünyasının örnek çiftlerinden biri. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, ikinci oğulları Han'ı 2020 yılında, kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında dünyaya getirdi.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğlu Ali koca delikanlı oldu! 15 yıllık evliliğin ilk meyvesi! Doğduğunda serçe parmağım kadar... 2

Çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınan Korel ve Ergenç çifti, işleri nedeniyle İstanbul-Londra arası sık sık seyahat ediyor.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in oğlu Ali koca delikanlı oldu! 15 yıllık evliliğin ilk meyvesi! Doğduğunda serçe parmağım kadar... 3

Sosyal Medyada İlgi Odağı

Sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Bergüzar Korel, sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yaparak takipçilerini aile yaşantısından haberdar ediyor.

SON DAKİKA