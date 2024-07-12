Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den 'alkali su' diyeti! Karı koca 8 ayda 25 kilo verdi! 3 çocuklu ve 15 yıldır evli olan çift...

Ünlü Türk oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra sadece 8 ay içinde 20 kilo vererek göz kamaştıran bir değişime imza attı! Hamilelik sonrası kilolarını hızla veren Korel, adeta yeniden doğmuş gibi. Çevresinden ve takipçilerinden gelen yorumlara göre Korel, neredeyse tanınmayacak derecede zayıflamış ve bu durum, onun nasıl bu kadar hızlı kilo verdiği sorularını beraberinde getirdi. Bu arada, Korel'in eşi ve aynı zamanda "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle tanınan ünlü aktör Halit Ergenç de dikkat çekici bir şekilde kilo kaybetti. Bergüzar Korel'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gözlerini üzerine çeken Ergenç, eşi gibi zayıflama sürecine girmiş olabilir mi? Bu soru, çiftin hayranları arasında merak konusu oldu.