Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den 'alkali su' diyeti! Karı koca 8 ayda 25 kilo verdi! 3 çocuklu ve 15 yıldır evli olan çift...

Ünlü Türk oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra sadece 8 ay içinde 20 kilo vererek göz kamaştıran bir değişime imza attı! Hamilelik sonrası kilolarını hızla veren Korel, adeta yeniden doğmuş gibi. Çevresinden ve takipçilerinden gelen yorumlara göre Korel, neredeyse tanınmayacak derecede zayıflamış ve bu durum, onun nasıl bu kadar hızlı kilo verdiği sorularını beraberinde getirdi. Bu arada, Korel'in eşi ve aynı zamanda "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle tanınan ünlü aktör Halit Ergenç de dikkat çekici bir şekilde kilo kaybetti. Bergüzar Korel'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gözlerini üzerine çeken Ergenç, eşi gibi zayıflama sürecine girmiş olabilir mi? Bu soru, çiftin hayranları arasında merak konusu oldu.
Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyarak üç çocuğuyla yoğun bir tempoda hayatlarına devam eden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 20 kilo vererek geçirdiği inanılmaz değişimiyle adından sıkça söz ettiren Bergüzar Korel'den sonra, şimdi de eşi Halit Ergenç'in değişimi gündemde.
Halit Ergenç'in Yeni İmajı Merak Konusu!
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, son dönemdeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Eşi Bergüzar Korel'in de 20 kilo vererek geçirdiği dönüşümle gündeme gelen çiftten Ergenç, şimdi de verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.
Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan üç çocuklu çift, sağlıklı yaşam konusunda oldukça disiplinli.