Hakim'in Ömer Arif'i Erdal Beşikçioğlu'nun kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer aynı filmde bile rol almışlar...
Hakim'in Ömer Arif'i Erdal Beşikçioğlu'nun kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel gibi usta isimlerin yer aldığı Hakim dizisinde Ömer Arif'i canlandıran Erdal Beşikçioğlu'nun yayınlanan son bölümün ardından hayatı merak konusu oldu. ATV ekranlarında yayınlanan dizide idealist, zeki ve iyi kalpli bir hakimi canlandıran Beşikçioğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Elvin Beşikçioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun, kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Erdal Beşikçioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı...
06.06.2022 23:02 - Son Güncelleme: 06.06.2022 23:02
Hakim dizisinde Ömer Arif'i canlandıran Erdal Beşikçioğlu'nun yayınlanan son bölümün ardından hayatı merak konusu oldu.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?
5 Ocak 1970 yılında Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu, 1989'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katılan Beşikçioğlu, 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı.
KIZI DA OYUNCU ÇIKTI
Sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Erdal Beşikçioğlu'nun aile hayatı da merak edildi.