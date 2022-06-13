Hakim'in Azem'i Yurdaer Okur'un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak tam 11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar
Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Hasibe Eren, Uğur Yücel, Ebru Özkan ve Yurdaer Okur gibi usta oyuncuların yer aldığı Hakim dizisi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oğlu bir mafya babasının oğlunun ölümüne karışan bir hakimin, oğlunu kurtarma hikayesini anlatan dizinin en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz o mafya babasını canlandıran Yurdaer Okur'dan başkası değil. Kuruluş Osman'dan sonra final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Hakim dizisinde Azem karakterine hayat veren Yurdaer Okur hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Yurdaer Okur olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
13.06.2022 11:11 - Son Güncelleme: 13.06.2022 11:11
Hakim dizisinin final yapması nedeniyle dizide Azem karakterine hayat veren Yurdaer Okur'un özel hayatı merak konusu oldu.