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Haberler Magazin Hakim'in Azem'i Yurdaer Okur'un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak tam 11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

Hakim'in Azem'i Yurdaer Okur'un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak tam 11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Hasibe Eren, Uğur Yücel, Ebru Özkan ve Yurdaer Okur gibi usta oyuncuların yer aldığı Hakim dizisi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oğlu bir mafya babasının oğlunun ölümüne karışan bir hakimin, oğlunu kurtarma hikayesini anlatan dizinin en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz o mafya babasını canlandıran Yurdaer Okur'dan başkası değil. Kuruluş Osman'dan sonra final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Hakim dizisinde Azem karakterine hayat veren Yurdaer Okur hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Yurdaer Okur olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

13.06.2022 11:11 - Son Güncelleme: 13.06.2022 11:11
Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak tam 11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

Hakim dizisinin final yapması nedeniyle dizide Azem karakterine hayat veren Yurdaer Okur'un özel hayatı merak konusu oldu.

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Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak tam 11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Okur'un hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak tam 11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

İşte başta Yurdaer Okur olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak tam 11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

EBRU ÖZKAN

Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözden uzak tam 11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

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