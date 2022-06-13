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Haberler Magazin Hakim’in Asaf’ı Doğukhan Güngör bakın aslen nereli çıktı! Memleketi merak uyandırdı duyan inanamadı! İşte memleketi...

Hakim’in Asaf’ı Doğukhan Güngör bakın aslen nereli çıktı! Memleketi merak uyandırdı duyan inanamadı! İşte memleketi...

Hakim'in Asaf'ı Doğukhan Güngör bakın aslen nereli çıktı! Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren gibi isimlerin yer aldığı Hakim dizisinde Cuma'nın abisi Asaf karakterini canlandıran Doğukhan Güngör, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. İlk olarak 'Meryem' projesiyle kamera karşısına geçen oyuncunun hayatı da merak edildi. 1996 doğumlu olan Güngör'ün özellikle memleketi merak edilip araştırıldı. "Doğukhan Güngör aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Doğukhan Güngör'ün memleketi...

13.06.2022 23:02 - Son Güncelleme: 13.06.2022 23:02
Hakim’in Asaf’ı Doğukhan Güngör bakın aslen nereli çıktı! Memleketi merak uyandırdı duyan inanamadı! İşte memleketi...

Hakim dizisinin ATV ekranlarında yayınlanmasının ardından gündem olan Doğukhan Güngör'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakim’in Asaf’ı Doğukhan Güngör bakın aslen nereli çıktı! Memleketi merak uyandırdı duyan inanamadı! İşte memleketi...

DOĞUKHAN GÜNGÖR KİMDİR?
1 Temmuz 1996 yılında dünyaya gelen Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Bu süreçte Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı

Hakim’in Asaf’ı Doğukhan Güngör bakın aslen nereli çıktı! Memleketi merak uyandırdı duyan inanamadı! İşte memleketi...

İlk olarak 'Meryem' projesinde kamera karşısına geçen oyuncunun memleketi de merak konusu oldu. "Doğukhan Güngör aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hakim’in Asaf’ı Doğukhan Güngör bakın aslen nereli çıktı! Memleketi merak uyandırdı duyan inanamadı! İşte memleketi...

İşte başta Doğukhan Güngör olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Hakim’in Asaf’ı Doğukhan Güngör bakın aslen nereli çıktı! Memleketi merak uyandırdı duyan inanamadı! İşte memleketi...

FURKAN ANDIÇ

İstanbul'da dünyaya geldi. Furkan Andıç baba tarafından aslen Trabzon, anne tarafından ise aslen Boşnak kökenlidir.

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