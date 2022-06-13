Hakim’in Asaf’ı Doğukhan Güngör bakın aslen nereli çıktı! Memleketi merak uyandırdı duyan inanamadı! İşte memleketi...
Hakim'in Asaf'ı Doğukhan Güngör bakın aslen nereli çıktı! Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren gibi isimlerin yer aldığı Hakim dizisinde Cuma'nın abisi Asaf karakterini canlandıran Doğukhan Güngör, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. İlk olarak 'Meryem' projesiyle kamera karşısına geçen oyuncunun hayatı da merak edildi. 1996 doğumlu olan Güngör'ün özellikle memleketi merak edilip araştırıldı. "Doğukhan Güngör aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Doğukhan Güngör'ün memleketi...
13.06.2022 23:02 - Son Güncelleme: 13.06.2022 23:02
Hakim dizisinin ATV ekranlarında yayınlanmasının ardından gündem olan Doğukhan Güngör'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İlk olarak 'Meryem' projesinde kamera karşısına geçen oyuncunun memleketi de merak konusu oldu. "Doğukhan Güngör aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.