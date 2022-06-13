Hakim’in Asaf’ı Doğukhan Güngör bakın aslen nereli çıktı! Memleketi merak uyandırdı duyan inanamadı! İşte memleketi...

DOĞUKHAN GÜNGÖR KİMDİR?

1 Temmuz 1996 yılında dünyaya gelen Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Bu süreçte Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı