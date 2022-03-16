Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği eski eşine bakın! Sibel Can vücudunu saran elbisesiyle oryantal yaptı ilk tepki Melisa Ural’dan!
Hakan Ural'ın 'yaşayan efsane' dediği eski eşine bakın! Ünlü şarkıcı Sibel Can, henüz 17 yaşındayken delice aşık olduğu Hakan Ural ile 1999'da boşanmıştı. Bu evlilikten Melisa ve Engincan Ural adında iki evladı olan ikiliden Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında eski eşi hakkında konuştu. Çocuklarının annesini yere göğe sığdıramayan Ural, "Resmen yaşayan bir efsane" dedi. Hakan Ural'ın açıklamasıyla gündeme gelen şarkıcı ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Vücudunu saran elbisesiyle oryantal şov yapan Sibel Can, o anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcıya ilk yorum ise kızı Melisa Ural'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın o açıklaması ve Sibel Can'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...
Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkmaya başlayan ve Nükhet Duru'nun kendisini keşfetmesiyle şöhret hayatı başlayan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken Hakan Ural'a körkütük aşık oldu.
Dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evlilikten Melisa ve Engincan Ural adında iki evladı oldu.
ESKİ EŞE ÖVGÜ DOLU SÖZLER!
1999'da boşanma kararı alarak evliliklerini sonlandıran Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında iki çocuğunun annesinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Sibel Can'ın sesini, yorumunu iltifat yağmuruna tutan Ural, "Sanat müziği konusunda böyle bir yorum yok. Yaşarken fırsat buldukça, zaman ayırıp muhakkak Sibel'i dinleyin. Resmen yaşayan bir efsane... Yaş aldıkça sesi öyle bir oturdu ki... Yiğidi vur hakkını yeme..." ifadelerini kullandı.