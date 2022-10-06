Hakan Ural’ın ‘üç numara’ dediği kızı Gisela’ya bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! Son halini gören hayran kaldı
Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural'ın bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı oldu. Tarihler 1999'u gösterdiğinde Sibel Can ile yollarını ayıran Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırarak ikinci kez nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, 2013'te ise 'üç numara' dediği kızı Gisela'yı kucağına aldı. Sosyal medyada ilgi odağı olan Gisela'nın son hali de ablası Melisa'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. İşte Hakan Ural'ın güzeller güzeli kızı...
06.10.2022 22:29 - Son Güncelleme: 06.10.2022 22:29
Çocukluğunda ayakkabı boyayan elektrikçide çalışan ve su satan Hakan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve hayatı bir anda değişti.
Yeşilçam'dan üst üstte teklifler almaya başlayan oyuncu, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a aşık oldu ve nikah masasına oturdu.
Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, 2013'te 'üç numara' dediği kızı Gisela'yı kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşadı.