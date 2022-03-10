Hakan Ural’ın sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın! Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural paylaştı son halini gören inanamadı

Ünlü şarkıcı Sibel Can, henüz 17 yaşındayken delice aşık olduğu Hakan Ural ile 1988 yılında nikah masasına oturmuştu. Zerrin Özer'in evinde gizlice evlenen çiftin bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki evladı olmuştu.