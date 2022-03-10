Hakan Ural’ın sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın! Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural paylaştı son halini gören inanamadı
Hakan Ural'ın sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın! Ünlü şarkıcı Sibel Can, henüz 17 yaşındayken delice aşık olduğu Hakan Ural ile 1988 yılında nikah masasına oturmuştu. Zerrin Özer'in evinde gizlice evlenen çiftin bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki evladı olmuştu. 1999 yılında boşanan Hakan Ural ile Sibel Can'ın çocuklarından Melisa Ural, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla yaşadığı aşkla sık sık magazinin dikkatini çekerken bu kez abisi Engincan Ural ile gündeme geldi. Melisa, abisi Engincan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabında kalp emojisiyle yayınlarken Engincan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Engincan için "Annesinin kopyası", "Ne kadar büyümüş", "Çok yakışıklı olmuş" gibi yorumlar yapıldı. İşte Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğulları Engincan...
10.03.2022 19:20 - Son Güncelleme: 10.03.2022 19:20
Ünlü şarkıcı Sibel Can, henüz 17 yaşındayken delice aşık olduğu Hakan Ural ile 1988 yılında nikah masasına oturmuştu. Zerrin Özer'in evinde gizlice evlenen çiftin bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki evladı olmuştu.
1999 yılında boşanan Hakan Ural ile Sibel Can'ın çocuklarından Melisa Ural, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla yaşadığı aşkla sık sık magazinin dikkatini çekerken bu kez abisi Engincan Ural ile gündeme geldi.