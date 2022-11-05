Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'dan karnı burnunda poz! Programa veda etmişti! Meğer Nur Tuğba Namlı'nın eşi...
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Neler Oluyor Hayatta'nın son bölümünde ekranlara veda eden Nur Tuğba Namlı günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 39 yaşındaki Nur Tuğba Namlı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun programına katılamasıya Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri haline gelmişti. Şu sıralar ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Nur Tuğba Namlı, doğumu için Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı. Nur Tuğba Namlı hakkında araştırma yapanlarsa eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Nur Tuğba Namlı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Tuğba Namlı, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Namlı, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı. İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Namlı, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.
TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.
Şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen Nur Tuğba Namlı, doğumu için Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı.
Nur Tuğba Namlı dönene kadar yerine Hilal Özdemir geçecek. Öte yandan Namlı önceki gün Instagram hesabından ilk kez hamilelik pozu paylaştı.