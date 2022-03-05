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Haberler Magazin Hakan Ural’ın müstakbel damadına bakın! Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural aşka geldi! Öpücüklere boğan Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Hakan Ural’ın müstakbel damadına bakın! Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural aşka geldi! Öpücüklere boğan Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Sibel Can, henüz 17 yaşındayken Hakan Ural'a delice aşık olup Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturmuştu. Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı Hakan Ural ile yaptığı bu evlilikten Melisa ve Engincan Ural adından iki evladı olmuştu. Engincan Ural kameralardan uzak bir yaşam tercih ederken Melisa Ural, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Melisa Ural son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu paylaşan Ural 'Melisa aşka geldi' dedirtti. İşte Melisa Ural'ın biricik aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yaptığı o paylaşım...

05.03.2022 00:27 - Son Güncelleme: 05.03.2022 00:27
Hakan Ural’ın müstakbel damadına bakın! Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural aşka geldi! Öpücüklere boğan Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Melisa Ural'la aşk yaşamaya başlamıştı.

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Hakan Ural’ın müstakbel damadına bakın! Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural aşka geldi! Öpücüklere boğan Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Geçen ağustos ayında aileye giren Alaattin Kadayıfçıoğlu, ilk olarak anne Sibel Can'dan onay almış daha sonra ise Hakan Ural'ın doğum gününde boy göstererek 'aileye girdi' dedirtmişti.

Hakan Ural’ın müstakbel damadına bakın! Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural aşka geldi! Öpücüklere boğan Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Doğum gününün ardından sık sık magazin gündeminde yer alan Melisa Ural- Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı Hakan Ural'ın açıklamalarıyla bir kez daha çok konuşulmuştu.

Hakan Ural’ın müstakbel damadına bakın! Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural aşka geldi! Öpücüklere boğan Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Canlı yayında müstakbel damadından bahseden Ural, şunları söylemişti: "Bir sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim.

Hakan Ural’ın müstakbel damadına bakın! Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural aşka geldi! Öpücüklere boğan Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Ona müteşekkirim, kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak"

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