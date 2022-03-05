Hakan Ural’ın müstakbel damadına bakın! Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural aşka geldi! Öpücüklere boğan Alaattin Kadayıfçıoğlu...
Sibel Can, henüz 17 yaşındayken Hakan Ural'a delice aşık olup Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturmuştu. Sibel Can'ın 1999 yılında boşandığı Hakan Ural ile yaptığı bu evlilikten Melisa ve Engincan Ural adından iki evladı olmuştu. Engincan Ural kameralardan uzak bir yaşam tercih ederken Melisa Ural, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Melisa Ural son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu paylaşan Ural 'Melisa aşka geldi' dedirtti. İşte Melisa Ural'ın biricik aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yaptığı o paylaşım...
05.03.2022 00:27 - Son Güncelleme: 05.03.2022 00:27
Geçen ağustos ayında aileye giren Alaattin Kadayıfçıoğlu, ilk olarak anne Sibel Can'dan onay almış daha sonra ise Hakan Ural'ın doğum gününde boy göstererek 'aileye girdi' dedirtmişti.
Doğum gününün ardından sık sık magazin gündeminde yer alan Melisa Ural- Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı Hakan Ural'ın açıklamalarıyla bir kez daha çok konuşulmuştu.