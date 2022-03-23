Hakan Ural’ın müstakbel damadına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural aşka geldi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile göz göze...
Hakan Ural'ın kızı kural bozdu! Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Zehra Çilingiroğlu ile Kadayıfçıoğlu, daha sonra ise gönlünü Melisa Ural'a kaptırmıştı. Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, kural bozdu. Ural, sosyal medya hesabında sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile verdiği bir pozu yayınladı. İşte aşka gelen Melisa Ural'ın o paylaşımı...
23.03.2022 00:23 - Son Güncelleme: 23.03.2022 00:23
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile geçen yıl yollarını ayırmıştı.
Alaattin Kadayıfçıoğlu, ayrılığın ardından gönlünü Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural'a kaptırmıştı.
Aşklarına dolu dizgin devam eden Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Melisa Ural cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Melisa Ural, sosyal medya hesabında ilk kez sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile verdiği bir pozu yayınladı.
Melisa Ural'ın kalp emojisi eklediği paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım Instagram'da hızla yayıldı.