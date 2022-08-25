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Haberler Magazin Hakan Ural’ın ‘kumral gitti sarışın geldi’ dediği kızı Gisela’ya bakın! Baba-kıza ilk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan...

Hakan Ural’ın ‘kumral gitti sarışın geldi’ dediği kızı Gisela’ya bakın! Baba-kıza ilk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan...

16 yaşında başladığı mankenlik kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Hakan Ural, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken delice aşık olduğu şarkıcı Sibel Can ile nikah masasına oturdu ve genç yaşta iki evlat sahibi oldu. 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Sibel Can'dan 1999'da boşanan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile dünyaevine girdi. Ezgi Can ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural'ın bu evlilikten de bir çocuğu oldu. Engincan Ural, Melisa Ural ve Gisela Ural adında üç evladı olan ünlü sunucu, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Ural, Ezgi Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Gisela ile peş peşe fotoğraflarını yayınladı. 2 ay sonra kızına kavuşan Ural'ın 'kumral gitti sarışın geldi' notunu eklediği paylaşımına ilk yorum Melisa'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın güzeller güzeli kızı Gisela ve Melisa'nın o yorumu...

25.08.2022 22:24 - Son Güncelleme: 26.08.2022 00:40
Hakan Ural’ın ‘kumral gitti sarışın geldi’ dediği kızı Gisela’ya bakın! Baba-kıza ilk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan...

Zor bir çocukluk geçiren Hakan Altun, 16'sına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı ve hayatı tümden değişti.

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Hakan Ural’ın ‘kumral gitti sarışın geldi’ dediği kızı Gisela’ya bakın! Baba-kıza ilk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan...

Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başlayan Ural, dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a delice aşık oldu ve Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Hakan Ural’ın ‘kumral gitti sarışın geldi’ dediği kızı Gisela’ya bakın! Baba-kıza ilk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan...

Bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 1999 yılında Sibel Can ile yollarını ayırdı.

Hakan Ural’ın ‘kumral gitti sarışın geldi’ dediği kızı Gisela’ya bakın! Baba-kıza ilk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan...

Ural, 2005 yılında da Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu ve Gisela adını verdiği kızını kucağına aldı.

Hakan Ural’ın ‘kumral gitti sarışın geldi’ dediği kızı Gisela’ya bakın! Baba-kıza ilk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan...

Üç çocuk babası ünlü sunucu, sosyal medya paylaşımlarında da evlatlarına sık sık yer verdi.

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