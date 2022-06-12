Hakan Ural’ın kızına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural son halini paylaştı! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle annesini solladı
Hakan Ural'ın büyük kızına bakın! Müzik dünyasının sevilen ismi Sibel Can, güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Sibel Can, özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerini süsledi. Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, özellikle 17'sinde delice aşık olduğu Hakan Ural ile yaptığı evlilikle çok konuşuldu. 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Ural'dan Melisa ve Engincan adında iki evladı olan şarkıcı, şimdi ise kızıyla gündem oldu. Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Melisa Ural, son haliyle görenleri şaşkına çevirirken güzelliğiyle büyüledi. Melisa Ural'ı görenler "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızları Melisa'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
12.06.2022 23:56 - Son Güncelleme: 12.06.2022 23:56
Nükhet Duru'nun kendisini keşfetmesiyle şöhret hayatı başlayan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken assolist oldu.
Ünlü şarkıcı, şöhret basamaklarını hızla tırmandığı bu dönemde dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a gönlünü kaptırdı.
Sibel Can, delice aşık olduğu ünlü sanatçıyla Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Evlilikleriyle dönemin magazin manşetlerini süsleyen ikilinin Engincan Ural ve Melisa Ural adından iki evladı oldu.