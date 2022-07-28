Hakan Ural’ın ilk göz ağrısına bakın! Minik kardeşi Gisela ile poz verdi! Sibel Can’ın yakışıklı oğlu son haliyle şaşkına çevirdi
Hakan Ural'ın ilk göz ağrısına bakın! 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve ardından tüm hayatı değişen Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık dikkat çekti. 1988 yılında şarkıcı Sibel Can'la nikah masasına oturan ve genç yaşta baba olan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu. Ural'ın 2005 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürdüğü Ezgi Can Ural'dan ise 'Gigi' diye seslendiği kız Gisela dünyaya geldi. Ünlü sunucu ve oyuncu Ural, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer vermeyi de ihmal etmedi. Ünlü sunucu, son olarak ilk göz ağrısı Engincan Ural ile 'üç numara' dediği Gisela'nın samimi pozunu paylaştı. Abi-kardeş sosyal medyayı sallarken Engincan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Engincan için "Aynı annesi" yorumu yapıldı. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...
28.07.2022 19:42 - Son Güncelleme: 28.07.2022 19:42
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen ve zor bir çocukluk geçiren Hakan Ural, ancak 17'sine geldiğinde babasının velayetine geçebildi.
Ural, 1988'de ise delice aşık olduğu Sibel Can ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Tam 11 yıl aynı yastığa baş koyan dönemin popüler çiftinin bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.
Ural, Sibel Can ile 1999 yılında boşanmasının ardından gönlünü 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can'a kaptırdı. 2005 yılında evlenen giren çiftin kızları Gisela ise 2013'te dünyaya geldi.