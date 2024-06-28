Hakan Ural'ın 'Dünya yakışıklısı' dediği Emir Aksüt şimdi kocaman oldu! 53'lük Sibel Can'ın en küçük oğluna bakın! Melisa Ural'ın paylaşımı sonrası...

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'ın özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ettiği herkesçe bilinir. Bu tercihi, sanatçının Sulhi Aksüt ile evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt de benimsiyor. 23 yaşına gelen Emir, nadiren de olsa ablası Melisa Ural'ın sosyal medya paylaşımlarında boy gösteriyor. Bu paylaşımlar, yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt'ün hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Ünlü bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Emir, magazin dünyasından uzak, sade ve kendi halinde bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Emir Aksüt, sakin ve gözlerden uzak durmayı başaran tavrıyla annesinin izinden gidiyor.