Hakan Ural’ın büyük kızına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural yırtmaçlı elbisesiyle paylaştı! 28’lik Melisa ortalığı kasıp kavurdu...
Hakan Ural'ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir arkadaşının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Melisa Ural, yırtmaçlı yeşil elbisesi ile verdiği pozu yayınlayarak sosyal medyaya damga vurdu. Melisa Ural'ın son hali çin "Annesi gibi asil ve güzel", "Duru güzellik" yorumları yapıldı. İşte Hakan Ural ile Sibel Can'ın güzeller güzeli kızları Melisa Ural...
04.10.2022 18:59 - Son Güncelleme: 04.10.2022 18:59
Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkan Sibel Can, 17'sine geldiğinde dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık olup Zerrin Özer'in evinde gizli saklı nikah masasına oturdu.
Attıkları her adımla magazin manşetlerini süsleyen Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adlarında iki evlatları oldu.
Sibel Can ile Hakan Ural, çocuklarını birbirlerinden ayırmadan beraber büyüterek birçok kişinin takdirini kazandı.
Özellikle Hakan Ural, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kızları Gisela Ural ile Melisa Ural ve oğlu Engincan Ural'ın birlikte çekilmiş fotoğraflarına sıkça yer verdi.