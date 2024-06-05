Hakan Ural’ın annesi bakın kim! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! 17’sinde Selçuk Ural’ın velayetine geçmişti...

1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Sibel Can'dan Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan ünlü sunucu ve oyuncu Hakan Ural, 2005'te nikah masasına oturduğu Ezgi Can Ural ile "Üç numara" dediği kızı Gisela'yı kucağına aldı. Üç evladı olan Ural, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak 17 yaşına geldiğinde geçebilen Hakan Ural, şimdi ise merhum annesi ile dikkat çekti. Ural'ın annesinin Yeşilçam oyuncusu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş...
Babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak 17 yaşına geldiğinde geçebilen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi.
Çocukluğunda; ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Hakan Ural, 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı.
Mankenliğe başlamasıyla hayatı bir anda değişen Ural'a Yeşilçam'dan üst üste teklifler geldi.