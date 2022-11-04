Vav TV İzle
Haberler Magazin Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Cüneyt Arkın ile aynı filmde...

Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Cüneyt Arkın ile aynı filmde...

16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve ardından hayatı değişen Hakan Ural, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sık sık söz ettirdi. Özellikle Sibel Can ile yaptığı evlilikle bir dönemin magazin manşetlerini süsleyen ünlü oyuncu ve sunucu Ural, son zamanlarda da sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, şimdi ise ailesiyle gündem oldu. 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'un velayetine geçen Ural'ın annesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren

04.11.2022 20:33 - Son Güncelleme: 04.11.2022 20:33
Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Cüneyt Arkın ile aynı filmde...

Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural'ın annesi hangi Yeşilçam yıldızıymış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Cüneyt Arkın ile aynı filmde...

Zor bir çocukluk geçiren ve anneannesi tarafından büyütülen Hakan Ural, ancak 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebildi.

Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Cüneyt Arkın ile aynı filmde...

16 yaşına mankenlik yapmaya başlamasıyla tüm hayatı değişen Ural, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sık sık söz ettirdi.

Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Cüneyt Arkın ile aynı filmde...

Özellikle Sibel Can ile yaptığı evlilikle bir dönemin magazin manşetlerini süsleyen ünlü oyuncu ve sunucu Ural, son zamanlarda da sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Cüneyt Arkın ile aynı filmde...

Ünlü oyuncu, şimdi ise ailesiyle gündem oldu. 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'un velayetine geçen Ural'ın annesi merak edilip araştırılmaya başlandı.

SON DAKİKA