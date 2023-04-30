Hakan Ural’ın annesi bakın hangi ünlü isim çıktı! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Cüneyt Arkın ile...
1988-1999 yılları arasında Sibel Can ile evli kalan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 senesinde Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu. Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ural şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Ural'ın annesinin Cüneyt Arkın'la da rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Bakın Hakan Ural'ın annesi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
30.04.2023 10:43 - Son Güncelleme: 30.04.2023 11:45
Ünlü sunucu ve oyuncu Hakan Ural, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve sunuculuğu da ekleyerek şöhret basamaklarını hızla tırmandı.
1988-1999 yılları arasında Sibel Can ile evli kalan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 senesinde Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu.
Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Ural'ın annesinin Cüneyt Arkın'la da rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı.