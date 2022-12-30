Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızı Gisela’ya bakın! Hakan Ural kızının en güzel anlarını peş peşe paylaştı! Melisa ve Engincan'ın kardeşi...
1988 yılında nikah masasına oturduğu Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 1999'da ünlü şarkıcıyla yollarını ayırdı. 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın bu evlilikten de "üç numara" dediği kızı Gisela dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren Ural, son olarak Gisela'nın en güzel anlarını paylaştı. Baba-kız birbirine olan bağlılığı parmak ısırtıyor. İşte detaylar...
30.12.2022 13:34 - Son Güncelleme: 30.12.2022 13:34
16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve 17'sinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi.
1999'da ünlü şarkıcıyla yollarını ayıran Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten "üç numara" dediği Gisela dünyaya geldi.