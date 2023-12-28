Hakan Ural’ın 14 ay önce evlenen oğlu Engincan Ural’ın evine bakın! Görümce Melisa Ural paylaştı! Merve Kaya kayınvalidesi Sibel Can’ın izinde...

11 yıl aynı yastığa baş koyan Sibel Can ile Hakan Ural'ın ilk göz ağrıları Engincan Ural geçen sene Ekim ayında Merve Kaya ile evlendi. Görkemli düğün törenleriyle çok konuşulan ünlü çift, bu kez zevkle döşenmiş evleriyle gündem oldu. Melisa Ural, ağabeyi ve yengesinin evinden peş peşe paylaşımlarda bulundu. Ünlü çiftin evleri hayran bırakırken Merve Kaya'nın kayınvalidesi Sibel Can'ın izinden gittiği görüldü. İşte Engincan Ural ile Merve Kaya'nın evi...
11 yıl aynı yastığa baş koyan Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı oldu.
İkilinin ilk göz ağrıları Engincan Ural, geçen sene Ekim ayında Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin görkemli düğün töreni günlerce magazin manşetlerinde yer aldı.
Bir dönem boşanma iddialarıyla gündeme gelen ve haberleri net bir dille yalanlayan ünlü çift, bu kez zevkle döşenmiş evleriyle gündem oldu.