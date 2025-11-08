PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Ural’dan torunuyla ilk kare geldi: Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı

Ünlü sunucu ve oyuncu Hakan Ural, kısa süre önce ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya Ural'ın kızları Lina dünyaya geldi. Torununa kavuşmanın sevincini sosyal medyada "Evet, dede oldum" sözleriyle paylaşan Ural'ın minik Lina'yı gezdirirken çekilen karesi büyük yankı uyandırdı. Annesi Sibel Can'a olan benzerliğiyle çok konuşulan Melisa Ural'ın yayınladığı kare kısa sürede büyük beğeni toplarken "Dedelik yakıştı" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

1988-1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, geçen haftalarda eşi Merve Kaya ile ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Takvim Logo

2022'de görkemli bir düğünle evlenen çift, Lina adını verdikleri kızlarına kavuştu. Lina'nın dünyaya gelmesiyle ilk torun sevincini yaşayan Hakan Ural ise güzel haberi sosyal medya hesabında "Evet dede oldum" diyerek müjdeledi.

Takvim Logo

Hakan Ural'dan minik torunuyla ilk karede geldi. Dede-torun gezintiye çıktı ve o anlara ait bir kare sosyal medyada paylaşıldı.

Takvim Logo

Hakan Ural'ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, babası ve minik yeğeninin karesini Instagram hesabında yayınladı.

Takvim Logo

Paylaşım, kısa sürede birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf binlerce beğeni alırken "Dedelik çok yakıştı" yorumları yapıldı.

Takvim Logo

İşte Hakan Ural'ın minik torununu gezdirirken çekilen o karesi...

Takvim Logo

Öte yandan üç çocuk babası Ural'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen kızı Gisela da merak konusu oldu. Gisela'nın son halini görenler "Ne kadar büyümüş", "Çok güzel olmuş" yorumlarında bulundu.

Takvim Logo

İşte Hakan Ural başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Takvim Logo

Umut Akyürek

Takvim Logo

Umut Akyürek ve kızı

Takvim Logo

Demet Şener

Takvim Logo

Demet Şener ve oğlu

Takvim Logo

Yasemin Yalçın

Takvim Logo

Yasemin Yalçın ve kızı Eylül

Takvim Logo

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan

Takvim Logo

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su

Takvim Logo

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su

Takvim Logo

Hakan Ural

Takvim Logo

Hakan Ural ve kızı Gisela

Takvim Logo

Hakan Ural ve çocukları

Takvim Logo

Arzum Onan

Takvim Logo

Arzum Onan ve oğlu

Takvim Logo

Emre Altuğ

Takvim Logo

Emre Altuğ ve oğulları

Takvim Logo

Esra Erol