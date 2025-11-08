Hakan Ural’dan torunuyla ilk kare geldi: Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı
Ünlü sunucu ve oyuncu Hakan Ural, kısa süre önce ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya Ural'ın kızları Lina dünyaya geldi. Torununa kavuşmanın sevincini sosyal medyada "Evet, dede oldum" sözleriyle paylaşan Ural'ın minik Lina'yı gezdirirken çekilen karesi büyük yankı uyandırdı. Annesi Sibel Can'a olan benzerliğiyle çok konuşulan Melisa Ural'ın yayınladığı kare kısa sürede büyük beğeni toplarken "Dedelik yakıştı" yorumları yapıldı.
