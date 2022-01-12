Hakan Ural’dan müstakbel damadı hakkında ilk açıklama! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural gönlünü Hülya Avşar’ın eski damadına kaptırınca...

ANNEDEN ONAY ALDI!

Zekeriyaköy ve Beykoz'da görüşmeyi tercih eden çiçeği burnunda sevgililerin bir hayli mutlu olduğu öğrenilirken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun Sibel Can ile tanıştığı ve anneden onay aldığı ortaya çıktı.