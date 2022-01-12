Hakan Ural'dan müstakbel damadı hakkında ilk açıklama! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural gönlünü Hülya Avşar’ın eski damadına kaptırınca...
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını geçtiğimiz yıl ayırmıştı. Alaattin Kadayıfçıoğlu, geçen ağustos ayında ise Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen günlerde Hakan Ural'ın doğum günü kutlamasına katılan Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'aileye girdi' yorumları yapılmıştı. Kadayıfçıoğlu, şimdi ise Hakan Ural'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Canlı yayında müstakbel damadı ile ilgili konuşan Ural bakın neler söyledi...
12.01.2022 18:27
- Son Güncelleme: 12.01.2022 18:34
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun süreli ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Zehra, annesi ve babasının onayını almasına rağmen ilişkilerine nokta koymuştu.
Zehra'dan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu, ayrılığın ardından gönlünü Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'a kaptırdı.
ANNEDEN ONAY ALDI!
Zekeriyaköy ve Beykoz'da görüşmeyi tercih eden çiçeği burnunda sevgililerin bir hayli mutlu olduğu öğrenilirken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun Sibel Can ile tanıştığı ve anneden onay aldığı ortaya çıktı.