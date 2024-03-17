Hakan Ural “Valide” deyip annesini paylaştı! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın’la...

11 yıl Sibel Can ile aynı yastığa baş koyan Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki çocuğu oldu. 2005'te Ezgi Can Ural ile dünyaevine giren oyuncu, "Üç numara" dediği Gisela'yı kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ural, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ural, anneannesi ve annesiyle yıllar önce verdiği bir pozu paylaştı. Ünlü oyuncunun annesini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Can'ın eski kayınvalidesi hangi Yeşilçam yıldızı çıktı.