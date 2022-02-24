Hakan Ural ‘tekne kazıntısı’ dediği kızı Gisela'yı paylaştı! Annesi Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural'dan kardeşine yorum gecikmedi
Hakan Ural 'tekne kazıntısı' dediği kızı Gisela'yı paylaştı! 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, henüz 19 yaşındayken Sibel Can ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. 1999 yılında Sibel Can ile yollarını ayıran Ural, 2005'de Ezgi Can Ural'la hayatını birleştirdi. Ural'ın bu evlilikten ise Gisela adını verdiği bir kız çocuğu oldu. Ailesiyle sık sık paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, son olarak 'tekne kazıntısı' dediği kızı Gisela'yla bir pozunu yayınladı. Baba-kızın sosyal medyayı sallayan pozuna ilk yorum ise abla Melisa'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın gözünden sakındığı biricik kızıyla verdiği o poz...
24.02.2022 00:53 - Son Güncelleme: 24.02.2022 00:53
1988 - 1999 yılları arası ünlü şarkıcı Sibel Can ile evli kalan Hakan Ural'ın bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.
2005 yılında ise Ezgi Can Ural'la hayatını birleştiren Ural, 2013'te Gisela'yı kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
İLK YORUM ABLA MELİSA'DAN!
Hakan Ural'ın sosyal medyayı sallayan paylaşımına ilk yorum ise Melisa Ural'dan geldi. Annesi Sibel Can ile benzerliğiyle çok konuşulan Melisa, kalp emojileriyle kardeşine 'Gigi'm' yorumunda bulundu.