Hakan Ural suskunluğunu bozdu! İlk yorum Seda Sayan ile Sinan Engin’den geldi! Gözler Selçuk Ural’a çevrildi “Taş yakından gelir”

Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra yollarını ayıran Hakan Ural, 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can ile 2005'te nikah masasına oturdu. Hakan Ural'ın bu evliliğinde 'Gigi' diye seslendiği Gisela adında bir kızı daha oldu.