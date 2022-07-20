Hakan Ural suskunluğunu bozdu! İlk yorum Seda Sayan ile Sinan Engin’den geldi! Gözler Selçuk Ural’a çevrildi “Taş yakından gelir”
Zor bir çocukluk geçiren ve 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, ancak 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebildi. Anneannesi tarafından büyütülen Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Şöhret basamaklarını hızla tırmanırken Sibel Can'a aşık olan ve 11 yıl evli kalan Ural, ardından gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı. Ezgi Can ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural, sosyal medya hesabında yaptığı aile paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü sunucu, geçen günlerde ise babası Selçuk Ural'ın kendisi hakkında sarf ettiği sözlerle gündeme geldi. Selçuk Ural'ın röportajının ardından gözlerin çevrildiği Hakan Ural'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Birçok kişinin destek mesajları attığı paylaşıma ilk yorumları ise Seda Sayan ile Sinan Engin yaptı. İşte detaylar...
20.07.2022 19:10 - Son Güncelleme: 20.07.2022 19:26
10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Ural, çocukluğunda; ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. Zor bir çocukluk geçiren Ural, 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı.
Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan Ural, okulu nedeniyle bir süreliğine Amerika'ya gidip geldi. Döndüğünde ise dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a gönlünü kaptırdı.
Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra yollarını ayıran Hakan Ural, 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can ile 2005'te nikah masasına oturdu. Hakan Ural'ın bu evliliğinde 'Gigi' diye seslendiği Gisela adında bir kızı daha oldu.