Hakan Ural nostalji rüzgarı estirdi! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt ile kızı Melisa Ural kayıtsız kalmadı! “Engincan tıpkı siz...”
Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2002 yılında Ezgi Can Ural'a gönlünü kaptırdı ve 2005'te nikah masasına oturdu. Ural'ın bu evlilikten Gisela adını verdiği bir kızı oldu. Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ural şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınlayan Ural, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi. Ural'ın paylaşımına Emir Aksüt ile kızı Melisa Ural kayıtsız kalmazken "Engincan tıpkı siz" yorumu yapıldı. İşte o paylaşım...
Ceyhan Cem ile Selçuk Ural'ın oğlu olarak dünyaya gelen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Selçuk Ural'ın velayetine ancak 16 yaşına geldiğinde geçebilen Ural, çocukluğunda ayakkabı boyayarak, elektrikçide çalışarak ve su satarak geçimini sağladı.
Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrolü paylaştı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isim, 1988 yılında dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Sibel Can ile evlendi ve genç yaşta baba oldu.
Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlatları olan ikili, 1999 yılında yollarını ayırdı. Sibel Can'dan boşanan Ural, 2002 yılında Ezgi Can Ural'a gönlünü kaptırdı ve 2005'te nikah masasına oturdu.