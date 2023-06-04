Hakan Ural nostalji rüzgarı estirdi! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt ile kızı Melisa Ural kayıtsız kalmadı! “Engincan tıpkı siz...”

Ceyhan Cem ile Selçuk Ural'ın oğlu olarak dünyaya gelen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Selçuk Ural'ın velayetine ancak 16 yaşına geldiğinde geçebilen Ural, çocukluğunda ayakkabı boyayarak, elektrikçide çalışarak ve su satarak geçimini sağladı.