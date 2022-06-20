Hakan Ural müjdeyi duyurmuştu! Üçüncü bebeğine hamile olan Nur Tuğba Namlı'nın paylaşımı endişelendirdi! Erkek bebek bekleyen sunucu...
Hakan Ural müjdeyi duyurmuştu! Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunan Nur Tuğba Namlı, 2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Namlı, geçen günlerde Hakan Ural'ın duyurduğu müjdeli haberle gündem olmuştu. Ural, "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" diyerek güzel haberi duyurmuştu. Üçüncü bebeğine hamile olan Nur Tuğba Namlı'dan üzücü haber geldi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü sunucu, her ne kadar 'iyiyim' dese de hayranlarını endişelendirdi. İşte detaylar...
20.06.2022 23:00 - Son Güncelleme: 20.06.2022 23:00
Hakan Ural, geçen günlerde partneri Nur Tuğba Namlı'nın hamile olduğunu duyurmuştu. Ural, "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" ifadelerini kullanmıştı.
Üçüncü bebeğine hamile olan Nur Tuğba Namlı'dan kötü haber geldi. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında yaptığı son açıklamayla hayranlarını endişelendirdi.
Instagram'ın hikaye kısmında bir açıklamada bulunan Nur Tuğba Namlı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.