Hakan Ural müjdeyi duyurmuştu! Üçüncü bebeğine hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın paylaşımı endişelendirdi! Erkek bebek bekleyen sunucu...

"HEM BEN HEM BEBEĞİM GAYET İYİYİZ"

Çok hafif semptomlarla geçiriyorum, sağlık durumun gayet iyi merak etmeyin. Hamilelikle birlikte bağışıklık sistemin olduğundan daha çabuk etkilendi sanırım. Hem ben hem bebeğim gayet iyiyiz. En kısa zamanda beraberiz. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler"