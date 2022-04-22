RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hakan Ural küçük kızı Gisela’yı paylaşıp diğer çocuklarına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan yanıt gecikmedi

Hakan Ural küçük kızı Gisela’yı paylaşıp diğer çocuklarına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan yanıt gecikmedi

Hakan Ural küçük kızı Gisela'yı paylaşıp diğer çocuklarına sitem etti! Henüz 19 yaşındayken Sibel Can ile nikah masasına oturan Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. 1999'da Sibel Can ile boşanan Hakan Ural, 2002 senesinde tanıştığı Ezgi Can Ural ile 2005'te dünyaevine girdi. 2013 yılında ise kızı Gisela'yı kucağına alan Ural, sosyal medya hesabında 'tekne kazıntısı' dediği minik kızını paylaşarak Engincan Ural ve Melisa Ural'a sitem etti. Annesi Sibel Can ile benzerliğiyle çok konuşulan Melisa Ural'dan ise babasına yanıt gecikmedi. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı ve Melisa'nın yanıtı...

22.04.2022 19:23 - Son Güncelleme: 22.04.2022 19:23
Hakan Ural küçük kızı Gisela’yı paylaşıp diğer çocuklarına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan yanıt gecikmedi

10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Ural'ın babası ve annesi hiç evlenmedi. Selçuk Ural'ın oğlu olan Hakan Ural, ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi.

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Hakan Ural küçük kızı Gisela’yı paylaşıp diğer çocuklarına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan yanıt gecikmedi

Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Ural, çocukluğunda; ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında ise mankenlik yapmaya başladı ve ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler aldı.

Hakan Ural küçük kızı Gisela’yı paylaşıp diğer çocuklarına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan yanıt gecikmedi

Ural, okulu nedeniyle Amerika'ya gidip geldikten sonra ise dönemin popüler isimlerinden Sibel Can ile nikah masasına oturdu. Henüz 19 yaşındayken Sibel Can'la hayatını birleştiren Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. Ancak 11 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin evliliği 1999'da bitti.

Hakan Ural küçük kızı Gisela’yı paylaşıp diğer çocuklarına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan yanıt gecikmedi

Sibel Can ile yollarını ayıran Ural, 2002'de tanıştığı Ezgi Can'a aşık oldu ve 2005 yılında evlendi. Ezgi Can ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural, 2013 yılında ise kızı Gisela'yı kucağına alarak üçüncü kez babalık duygusunu tattı.

Hakan Ural küçük kızı Gisela’yı paylaşıp diğer çocuklarına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan yanıt gecikmedi

Çocuklarıyla geçirdiği güzel anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen Ural, ailesi ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

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