Hakan Ural küçük kızı Gisela’yı paylaşıp diğer çocuklarına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan yanıt gecikmedi

Ural, okulu nedeniyle Amerika'ya gidip geldikten sonra ise dönemin popüler isimlerinden Sibel Can ile nikah masasına oturdu. Henüz 19 yaşındayken Sibel Can'la hayatını birleştiren Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. Ancak 11 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin evliliği 1999'da bitti.