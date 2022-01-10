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Haberler Magazin Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can'ın kızı Hülya Avşar'ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı

Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can'ın kızı Hülya Avşar'ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı

Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can'ın kızı Hülya Avşar'ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Hakan Ural Instagram'dan arka arkaya yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Önce doğum gününde kızı Melisa Ural ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kendisine yaptığı sürprizden kare paylaşan Hakan Ural ardından 'yalama' tiki ile ilgili bir fotoğraf daha paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

10.01.2022 12:00 - Son Güncelleme: 10.01.2022 12:03
Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can’ın kızı Hülya Avşar’ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı

Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can'ın kızı Hülya Avşar'ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı...

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Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can’ın kızı Hülya Avşar’ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı

Uzun yıllardır dudak yalama tiki olan başarılı isim, ekranda daha çok görünmeye başlayınca dudak yalama tiki izleyicilerin dikkatinden kaçmamaya başladı.

Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can’ın kızı Hülya Avşar’ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı

Sosyal medyada da gündeme gelen konu için tedbir alan Ural bu tikten kurtulmaya başladığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Ural paylaşımına, "Şu tiki minimuma indirdik gibi hamd olsun" notunu düştü. Kısa sürede gündem olan Hakan'dan gelen arka arkaya paylaşımlar magazin gündeminde de yerini alıyor.

Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can’ın kızı Hülya Avşar’ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hakan Ural'ın Instagram'ında ortaya çıktı.

Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can’ın kızı Hülya Avşar’ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı

1 Ocak'ta yeni yaşını kutlayan Hakan Ural'a sürpriz yapan Melisa Ural ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ilk karesi böylece ortaya çıkmış oldu.

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