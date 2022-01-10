Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can'ın kızı Hülya Avşar'ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı
Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can'ın kızı Hülya Avşar'ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Hakan Ural Instagram'dan arka arkaya yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Önce doğum gününde kızı Melisa Ural ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kendisine yaptığı sürprizden kare paylaşan Hakan Ural ardından 'yalama' tiki ile ilgili bir fotoğraf daha paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
10.01.2022 12:00
- Son Güncelleme: 10.01.2022 12:03
Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can'ın kızı Hülya Avşar'ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı...
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hakan Ural'ın Instagram'ında ortaya çıktı.
1 Ocak'ta yeni yaşını kutlayan Hakan Ural'a sürpriz yapan Melisa Ural ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ilk karesi böylece ortaya çıkmış oldu.