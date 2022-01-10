Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can'ın kızı Hülya Avşar'ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı...

Sosyal medyada da gündeme gelen konu için tedbir alan Ural bu tikten kurtulmaya başladığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Ural paylaşımına, "Şu tiki minimuma indirdik gibi hamd olsun" notunu düştü. Kısa sürede gündem olan Hakan'dan gelen arka arkaya paylaşımlar magazin gündeminde de yerini alıyor.