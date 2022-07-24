Hakan Ural ilk göz ağrısı ile üç numarasını paylaştı! Abi-kardeş ortalığı yıktı geçti! Sibel Can’ın biricik oğlunun son haline bakın...

16 yaşında ise mankenlik yapmaya başlayan Ural, ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler aldı. Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.