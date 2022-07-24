Hakan Ural ilk göz ağrısı ile üç numarasını paylaştı! Abi-kardeş ortalığı yıktı geçti! Sibel Can’ın biricik oğlunun son haline bakın...
Zor bir çocukluk geçiren ve anneannesi tarafından büyütülen Hakan Ural, geçen günlerde ancak 17 yaşına geldiğinde velayetine geçebildiği babası Selçuk Ural'ın açıklamalarıyla gündem olmuştu. Babasının açıklamalarına "Allah var gam yok" diyerek karşılık veren Ural'a dostları Seda Sayan ile Sinan Engin destek vermişti. Ünlü sunucu ve oyuncu Hakan Ural, şimdi ise ilk göz ağrısı Engincan Ural ile minik kızı Gisela Ural'la yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Abi-kardeşin samimi pozu sosyal medyayı sallarken Hakan Ural'ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan'ın son hali dikkat çekti. İşte Hakan Ural'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk yaşadı. Çocukluğunda ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satarak geçimini sağlayan Ural, ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi.
16 yaşında ise mankenlik yapmaya başlayan Ural, ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler aldı. Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.
Şöhret basamaklarını hızla tırmanan ünlü oyuncu, dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a delice aşık oldu ve Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız evlendi.
1988 yılında şarkıcı Sibel Can ile evlenen Hakan Ural, genç yaşta baba oldu. Ural'ın bu evliliklerinden Melisa ve Engincan adında iki evladı dünyaya geldi.
Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan Ural, ünlü şarkıcı 1999 yılında boşandı. Ural, 2002 senesinde ise gönlünü Ezgi Can'a kaptırdı.