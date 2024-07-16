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Hakan Ural ilk eşi için 'yaşayan efsane' demişti! 53'lük Sibel Can'ın tatil pozu ortalığı yıktı geçti! İddialı paylaşıma ilk yorum kızı Melisa Ural'dan...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, sahne tarzı, göz alıcı güzelliği ve aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Yıllara meydan okuyan görünümü ve sahne performanslarıyla hayranlarının beğenisini kazanan sanatçı, son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı kasıp kavuran şarkıcıya ilk yorum ise kızı Melisa Ural'dan geldi. İşte Sibel Can'ın beğeni yağmuruna tutulan tatil pozları...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 09:53 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 09:56
Hakan Ural ilk eşi için ’yaşayan efsane’ demişti! 53’lük Sibel Can’ın tatil pozu ortalığı yıktı geçti! İddialı paylaşıma ilk yorum kızı Melisa Ural’dan... 1

Sibel Can, sosyal medyada paylaştığı yaz pozuyla yine ilgi odağı oldu.

Hakan Ural ilk eşi için ’yaşayan efsane’ demişti! 53’lük Sibel Can’ın tatil pozu ortalığı yıktı geçti! İddialı paylaşıma ilk yorum kızı Melisa Ural’dan... 2

Tatilde çekilmiş iddialı pozları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hakan Ural ilk eşi için ’yaşayan efsane’ demişti! 53’lük Sibel Can’ın tatil pozu ortalığı yıktı geçti! İddialı paylaşıma ilk yorum kızı Melisa Ural’dan... 3

"Ne güzelsin" yorumlarının yağdığı paylaşımında, şarkıcının bikinili poz vermemesi dikkat çekti. Bu durum, takipçilerinin aklına son olarak 2016 yılında verdiği bikinili pozu getirdi.

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