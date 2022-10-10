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Haberler Magazin Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve'yi görenlerin ağzı açık kaldı: "Kourtney Kardashian sandım"

Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve'yi görenlerin ağzı açık kaldı: "Kourtney Kardashian sandım"

Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve'yi görenlerin ağzı açık kaldı. Engincan Ural, dün akşam görkemli bi düğünle Merve Kaya ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe Sibel Can'ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emir Sarıgül de katıldı. Tüm detaylarıyla gündeme bomba gibi düşen düğünde Sibel Can'ın gelini Merve Kaya'yı görenler, Kourtney Kardashian'a benzetti.

10.10.2022 11:41 - Son Güncelleme: 10.10.2022 11:41
Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve’yi görenlerin ağzı açık kaldı: Kourtney Kardashian sandım

"KOURTNEY KARDASHIAN SANDIM"

Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve'yi görenlerin ağzı açık kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve’yi görenlerin ağzı açık kaldı: Kourtney Kardashian sandım

Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifinde bulunan Sibel Can ve Hakan Ural'In oğlu Engincan Ural, ilk kutlamayı bir davet vererek kutladı.

Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve’yi görenlerin ağzı açık kaldı: Kourtney Kardashian sandım

Birçok davetli Yalıkavak'ta gerçekleşen davete katıldı.

Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve’yi görenlerin ağzı açık kaldı: Kourtney Kardashian sandım

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikâh masasına oturdu.

Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve’yi görenlerin ağzı açık kaldı: Kourtney Kardashian sandım

Aylardır beklenen düğün Bodrum'da gerçekleşti.

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