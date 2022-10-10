Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve'yi görenlerin ağzı açık kaldı: "Kourtney Kardashian sandım"
Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve'yi görenlerin ağzı açık kaldı. Engincan Ural, dün akşam görkemli bi düğünle Merve Kaya ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğününe Sibel Can'ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emir Sarıgül de katıldı. Tüm detaylarıyla gündeme bomba gibi düşen düğünde Sibel Can'ın gelini Merve Kaya'yı görenler, Kourtney Kardashian'a benzetti.
10.10.2022 11:41 - Son Güncelleme: 10.10.2022 11:41
"KOURTNEY KARDASHIAN SANDIM"
Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural evlendi! Gelin Merve'yi görenlerin ağzı açık kaldı.
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikâh masasına oturdu.