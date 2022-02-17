Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a aşk yaradı güzelliği hayran bıraktı! Hem kilo verdi hem asilliği ile ortalığı yıktı geçti
Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a aşk yaradı, güzelliği hayran bıraktı! Hem kilo verdi hem asilliği ile ortalığı yıktı geçti. Annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Zerafeti ve asilliği ile adından söz ettiren Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yaşadığı aşkla son dönemde sık sık adından söz ettiriyor. Verdiği dilolar ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Melisa'yı görenler, "Aşk yaramış" diyor...
17.02.2022 16:07 - Son Güncelleme: 17.02.2022 16:07
Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a aşk yaradı güzelliği hayran bıraktı! Hem kilo verdi hem asilliği ile ortalığı yıktı geçti...
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural şimdilerde 27 yaşında. Magazinden uzak büyüseler bile şimdilerde çeşitli haberler ile gündeme gelen ünlü çiftin çocukları oldukça konuşuluyor.
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Aşk karelerinin ardından gündemden düşmeyen Melisa Ural Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.
Asil güzelliği ile annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa'ya bakın! İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...