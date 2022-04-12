Hakan Ural gözünden sakındığı eşine bakın! "Hayatım" deyip paylaştı ortalık yıkıldı! İlk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan!
Hakan Ural gözünden sakındığı eşine bakın! Ünlü şarkıcı Hakan Ural, şarkıcı Sibel Can ile Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturdu ve tam 11 sene aynı yastığa baş koydu. 1988'de dünyaevine giren ve 1999 yılında boşanan ikilinin bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. Ural, 2002 yılında ise Ezgi Can ile tanıştı ve 2005'te nikah masasına oturdu. İlk evliliğinden iki çocuğu olan Hakan Ural'ın ikinci evliliğinden ise Gisella adında bir kızı dünyaya geldi. Şimdilerde Ezgi Can ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural, eşi ile verdiği romantik bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Hakan Ural'ın "Hayatım" notunu eklediği paylaşımda Ezgi Can güzelliğiyle dikkat çekti. Ural'ın romantik paylaşımına ilk yorum ise annesi Sibel Can ile benzerliği çok konuşulan Melisa Ural'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın güzeller güzeli eşi...
12.04.2022 23:10 - Son Güncelleme: 12.04.2022 23:10
Zorlu bir çocukluk yaşayan Hakan Ural; ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşına geldiğinde ise mankenlik yapmaya başladı.
Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başlayan Ural, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a delice aşık oldu.
Ural, okulu nedeniyle ABD'de gidip döndükten sonra 1988 yılında Sibel Can ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi.
Hakan Ural ile Sibel Can'ın bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocukları oldu. Ancak ikili, 1999 senesinde evliliklerini noktaladı.
Ural, 2002 yılında ise Ezgi Can ile tanıştı ve 2005'te nikah masasına oturdu. İlk evliliğinden iki çocuğu olan Hakan Ural'ın ikinci evliliğinden ise Gisella adında bir kızı dünyaya geldi.