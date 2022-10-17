Hakan Ural eşine bakın! Sibel Can’ın kızı Gisela’ya sarıldığı anları paylaştı! Melisa’nın yanında poz veren Ezgi Can’ı gören dilini ısırdı
Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural'ın bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, geçen günlerde sevgilisi Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen düğünde çekilen fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı. Hakan Ural, yaptığı son paylaşımlarda çok konuşulan o fotoğraflara yenilerini ekledi. Ural; eşi Ezgi Can Ural, kızı Melisa Ural, oğlu Engincan Ural, gelini Merve Kaya, eski eşi Sibel Can ve minik kızı Gisela'nın yer aldığı aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Sibel Can'ın Gisela'ya sarılarak poz vermesi dikkat çekerken Ezgi Can Ural güzelliğiyle büyüledi. İşte o fotoğraf...
17.10.2022 21:20 - Son Güncelleme: 17.10.2022 21:20
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Ancak 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilen Ural, çocukluğunda; ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı.
16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural'ın bir anda hayatı değişti ve Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı.
Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya giden Ural, yurda döndüğünde dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a aşık oldu.
Zerrin Özer'in evinde gizli saklı nikah masasına oturan ikilinin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki çocuğu oldu.
11 yıl aynı yastığa baş koyan ve 1999'da boşanan ikilinin büyük oğulları, Engincan Ural geçen günlerde sevgilisi Merve Kaya ile dünyaevine girdi.