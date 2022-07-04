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Haberler Magazin Hakan Ural “aşk dolu bakışlar” deyip paylaştı! Harika Avcı detayı dikkat çekti! İlk yorum Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural’dan!

Hakan Ural “aşk dolu bakışlar” deyip paylaştı! Harika Avcı detayı dikkat çekti! İlk yorum Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural’dan!

16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan Hakan Ural, kariyer basamaklarını hızla tırmandı ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. Mankenlikle başlayan kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Ural, özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Ural, özellikle Sibel Can ile yaptığı evlilikle bir döneme damga vurdu. Şimdilerde Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Nostaljik bir paylaşımda bulunan Ural'ın paylaşımındaki Harika Avcı detayı dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun büyük ilgi gören paylaşımına ilk yorum kızı Melisa Ural'dan geldi. İşte detaylar...

04.07.2022 23:38 - Son Güncelleme: 05.07.2022 00:36
Hakan Ural “aşk dolu bakışlar” deyip paylaştı! Harika Avcı detayı dikkat çekti! İlk yorum Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural’dan!

Annesi ile hiç evlenmeyen babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak 17 yaşına geldiğinde geçebilen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi.

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Hakan Ural “aşk dolu bakışlar” deyip paylaştı! Harika Avcı detayı dikkat çekti! İlk yorum Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural’dan!

Çocukluğunda ayakkabı boyayarak, elektrikçide çalışarak ve su satarak geçimini sağlayan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve hayatıyla tümüyle değişti.

Hakan Ural “aşk dolu bakışlar” deyip paylaştı! Harika Avcı detayı dikkat çekti! İlk yorum Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural’dan!

Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başlayan fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gidip gelen Ural, ilk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile adını duyurdu.

Hakan Ural “aşk dolu bakışlar” deyip paylaştı! Harika Avcı detayı dikkat çekti! İlk yorum Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural’dan!

1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynayan ünlü oyuncu, o dönem özel hayatıyla da çok konuşuldu.

Hakan Ural “aşk dolu bakışlar” deyip paylaştı! Harika Avcı detayı dikkat çekti! İlk yorum Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural’dan!

Hakan Ural, 1988 yılında şarkıcı Sibel Can ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu ve bu evliliğiyle sık sık magazin manşetlerini süsledi.

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