Hakan Ural “aşk dolu bakışlar” deyip paylaştı! Harika Avcı detayı dikkat çekti! İlk yorum Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural’dan!
16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan Hakan Ural, kariyer basamaklarını hızla tırmandı ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. Mankenlikle başlayan kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Ural, özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Ural, özellikle Sibel Can ile yaptığı evlilikle bir döneme damga vurdu. Şimdilerde Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Nostaljik bir paylaşımda bulunan Ural'ın paylaşımındaki Harika Avcı detayı dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun büyük ilgi gören paylaşımına ilk yorum kızı Melisa Ural'dan geldi. İşte detaylar...
04.07.2022 23:38 - Son Güncelleme: 05.07.2022 00:36
Annesi ile hiç evlenmeyen babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak 17 yaşına geldiğinde geçebilen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi.
Hakan Ural, 1988 yılında şarkıcı Sibel Can ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu ve bu evliliğiyle sık sık magazin manşetlerini süsledi.