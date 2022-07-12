Hakan Taşıyan'ın meğer boyu kadar bir oğlu varmış gözlerden sakınıyordu ama kaçmaz! İşte Hakan Taşıyan'ın oğlu Ramazan Haktan...
Organ nakli sayesinde ölümden dönmüştü usta sanatçı... Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yıl karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Kötü günler geride kaldı, yavaş yavaş sağlığına kavuşan sanatçı, müzik kariyerine dönüş yaptı. Hakan Taşıyan hakkında araştırma yapanlarsa boyu kadar bir oğlu görünce şaştı kaldı.
12.07.2022 16:21 - Son Güncelleme: 12.07.2022 16:21
Sağlık sorunlarını atlatan, karaciğer ve böbrek nakli operasyonu yapılan Hakan Taşıyan şimdilerde sağlıklı günlerine geri döndü.