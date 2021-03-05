Hakan Taşıyan'dan son dakika haberi geldi! Organ nakli gerçekleşen Hakan Taşıyan'ın son hali...
Hakan Taşıyan'dan son dakika haberi geldi! Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ve son hali merak ediliyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan'a karaciğer nakli yapıldı. Birkaç gün içinde kız kardeşinin böbreğinin nakledileceği belirtilen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. İşte sevenlerinin duasıyla ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın son hali...
'İYİYİM DEDİĞİNİ ÖĞRENDİK'
Hakan Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Şu anda mutlu günümüz. Dün akşam itibarıyla karaciğer nakli gerçekleşti. Ardından birkaç gün içinde böbrek nakli gerçekleşecek. Dün geceyi hastanede geçirdik, uzun süren bir operasyon. Hakan Taşıyan'ın sabah 'iyiyim' dediğini içeriden öğrendik. İnşallah daha da iyi olacak. Daha güzel sağlık haberlerini sizlerle paylaşacağız" dedi.