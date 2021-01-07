Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçilen ünlü isim çıktı! Çapkın Hakan bu kez markajına bakın kimi aldı

Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçilen ünlü isim çıktı! Çapkın Hakan bu kez markajına bakın kimi aldı

Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi Dünyanın En Güzel Kadını seçilen ünlü isim çıktı! Çapkın Hakan'ın bu kez de TC Candler ve Top Beauty World tarafından düzenlenen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde 1. sıraya yerleşen ünlü isme gönlünü kaptırdığı iddia edildi. 19 yaşındaki modeli yakın markajına aldığı iddia edilen Hakan Sabancı'nın, sosyal medya hesabından takibe almadığı modelin üst üste birden çok fotoğrafını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte çapkınlıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi TC Candler tarafından düzenlenen 2020 Dünyanın En Güzel Kadını seçilen İsrailli model Yael Shelbia...

07.01.2021 14:27 - Son Güncelleme: 07.01.2021 14:52
Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi Dünyanın En Güzel Kadını seçilen ünlü çıktı! Çapkın Hakan bu kez markajına bakın kimi aldı

SABANCI'NIN YENİ GÖZDESİ DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI!

Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi Dünyanın En Güzel Kadını seçilen ünlü isim çıktı! Çapkın Hakan bu kez markajına bakın kimi aldı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi Dünyanın En Güzel Kadını seçilen ünlü çıktı! Çapkın Hakan bu kez markajına bakın kimi aldı

Dünyanın en güzel kadınları oylaması bu yıl 31.kez yapıldı. TC Candler ve Top Beauty World tarafından yapılan oylamada bu yıl 3.5 milyon kişi oy kullandı. Toplamda 500 adayın yer aldığı ve 100 kişinin seçildiği listede 3 de Türk isim yer aldı.

Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi Dünyanın En Güzel Kadını seçilen ünlü çıktı! Çapkın Hakan bu kez markajına bakın kimi aldı

Dünyanın en güzel kadınları 2020 listesinde 1. sıraya yerleşen ünlü model, iddiaya göre Hakan Sabancı'nın radarına takıldı.

Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi Dünyanın En Güzel Kadını seçilen ünlü isim çıktı! Çapkın Hakan bu kez markajına bakın kimi aldı

İddiaya göre Hakan Sabancı, 19 yaşındaki modeli yakın markajına aldı.

Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi Dünyanın En Güzel Kadını seçilen ünlü isim çıktı! Çapkın Hakan bu kez markajına bakın kimi aldı

Sabancı'nın sosyal medya hesabından takibe almadığı modelin üst üste birden çok fotografını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Dünyanın En Güzel 100 Kadını ve 1. sıraya yerleşen ünlü model...

DİĞER GALERİLER