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Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçilen ünlü isim çıktı! Çapkın Hakan bu kez markajına bakın kimi aldı

Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi Dünyanın En Güzel Kadını seçilen ünlü isim çıktı! Çapkın Hakan'ın bu kez de TC Candler ve Top Beauty World tarafından düzenlenen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde 1. sıraya yerleşen ünlü isme gönlünü kaptırdığı iddia edildi. 19 yaşındaki modeli yakın markajına aldığı iddia edilen Hakan Sabancı'nın, sosyal medya hesabından takibe almadığı modelin üst üste birden çok fotoğrafını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte çapkınlıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi TC Candler tarafından düzenlenen 2020 Dünyanın En Güzel Kadını seçilen İsrailli model Yael Shelbia...

07.01.2021 14:27 - Son Güncelleme: 07.01.2021 14:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





